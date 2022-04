पाकिस्तान के जिस प्रधानमंत्री ने आर्मी चीफ को बर्खास्त कर दिया था, उसका क्या हुआ ? जानिए

Pakistan

नई दिल्ली, 1 अप्रैल: पाकिस्तान का राजनीतिक इतिहास सैन्य तख्तापलट और मिलिट्री रूल के लिए कुख्यात रहा है। पाकिस्तानी सत्ता पर सेना का इस कदर दखल रहा है कि वहां कोई भी सरकार अपना कार्यकाल कभी पूरा नहीं कर पाई है। लेकिन, पाकिस्तान में एक ऐसा प्रधानमंत्री भी हो चुका है, जिसने एक पाकिस्तानी आर्मी चीफ को बर्खास्त करने की हिम्मत दिखाई थी। पाकिस्तान के वो प्रधानमंत्री कोई और नहीं नवाज शरीफ थे, जो खुद भी तख्तापलट के शिकार हुए थे। लेकिन, उन्होंने उसके बाद भी बाउंसबैक किया और फिर भ्रष्टाचार के मामले में दोषी करार दे दिए गए।

Former Pakistan PM Nawaz Sharif had sacked the then Army Chief General Jehangir Karamat, this is the only such incident in Pakistan