VIDEO: दिल्ली में बाढ़ का खतरा, खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने के लिए अलर्ट

नई दिल्ली, 27 सितंबर: दिल्ली में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। यमुना नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उनका जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। नदी का जलस्तर आज दोपहर 2 बजे 206.30 मीटर पर पहुंच गया है। जबकि यमुना नदी के खतरे का निशान 205.33 मीटर है। जिससे दिल्ली में बाढ़ की स्थिति आ गई है।



बाढ़ की आशंका को देखते हुए प्रशासन सतर्क हो गया है। उन्होंने खादर में रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया है। प्रशासन ने सभी लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। पूर्वी दिल्ली के जिलाधिकारी अनिल बंका ने कहा कि लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने के लिए अलर्ट जारी किया गया है।

