पुलवामा में शहीद हुए प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर पहुंचा मुजफ्फरनगर, अंतिम दर्शन करने उमड़ा जनसैलाब

मुजफ्फरनगर। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में शुक्रवार को आतंकियों से हुई मुठभेड़ में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले का लाल प्रशांत शर्मा शहीद हो गए थे। रविवार को प्रशांत शर्मा का पार्थिव शरीर पैतृक घर मुजफ्फरनगर पहुंचा। इस दौरान प्रशांत शर्मा के अंतिम दर्शन करने और श्रद्धांजलि देने के लिए जनसैलाब उमड़ पड़ा। तो वहीं, प्रशांत शर्मा के पार्थिव शरीर को देखकर घर में कोहराम मच गया। प्रशांत के परिजनों का रो-रो कर बुला हाल है।

प्रशांत शर्मा, रिटायर्ड सेना नायक शीशपाल शर्मा के बेटे थे और स्पोर्ट्स कोटे से 2017 में सेना में भर्ती हुए थे। वर्तमान में प्रशांत की पोस्टिंग आरआर यूनिट पुलवामा में थी। वो करीब छह महीने से वहां तैनात थे। शुक्रवार रात पुलवामा के जदूरा इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान सेना के जवानों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई थी। मुठभेड़ के दौरान प्रशांत शर्मा शहीद हो गए। प्रशांत को सीने में चार गोलियां लगीं थी। वीरता और साहस का परिचय देते हुए सेना के जवान ने तीन आतंकियों को ढेर कर दिया।

Mortal remains of Sepoy Prashant Sharma, who lost his life yesterday in an encounter with terrorists in Pulwama, arrive at his native place in Muzaffarnagar. pic.twitter.com/zEn50vcOS1

शनिवार सुबह पुलवामा हैड क्वार्टर से सूबेदार मेजर ने परिजनों को फोन कर जवान के शहीद होने की जानकारी दी। वहीं, शहादत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। प्रशांत की मां और मंगेतर का रो-रोकर बुरा हाल है। तो वहीं, शनिवार को केन्द्रीय मंत्री डा. संजीव बालियान, राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल, पूर्व सांसद हरेन्द्र मालिक ने शहीर जवान के घर पहुंचकर शोक संवेदना व्यक्त की। इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने प्रशांत शर्मा के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि दी है।

#WATCH Uttar Pradesh: Huge crowds gather to pay last tributes to Sepoy Prashant Sharma at his native place in Muzaffarnagar.

He lost his life yesterday during an encounter with terrorists in Zadoora area of Pulwama, J&K. pic.twitter.com/WunrC7tYRh