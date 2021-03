एंटीलिया केस: NIA का बड़ा खुलासा, मुंबई क्राइम ब्रांच की है इनोवा कार, जिसमें बैठकर फरार हुआ था संदिग्ध

Mumbai

मुंबई। एंटीलिया मामले से संबंधित इनोवा कार को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच की थी। कार मुंबई पुलिस की अपराध शाखा (CIU) यूनिट की बताई जा रही है। NIA ने इसको सीज करके अपने कब्जे में ले लिया है।

CIU के चार सदस्यों की जांच

जानकारी के मुताबिक, इस संबंध में NIA ने CIU के चार सदस्यों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इनमें दो ड्राइवर और दो अधिकारी शामिल हैं। आपको बता दें कि, एंटीलिया के बाहर दो कार पहुंची थीं, जिनमें से एक स्कॉर्पियो और दूसरी इनोवा थी। इस दौरान ड्राइवर स्कॉर्पियो कार में जिलेटिन की छड़ रखकर वहां से इनोवा में सवार हो गया था। जांच में स्कॉर्पियो के मालिक का पता चल गया था, जबकि इनोवा की जांच जारी थी। जिसका खुलासा NIA ने रविवार को किया है।

मुलुंड टोल नाके के पास इनोवा में दिखे थे दो लोग

इससे पहले मुंबई के मुलुंड टोल नाके के पास इनोवा में सवार दो लोगों को देखा गया था। जो कि बाद में ठाणे की तरफ गई और उसके बाद उसका पता नहीं चला। अब खुलासा हुआ है कि इनोवा कार मुंबई क्राइम ब्रांच की थी। वहीं, एंटीलिया केस में मुंबई पुलिस के एक और अफसर रियाज काजी से भी पूछताछ जारी है।

