क्रूज शिप पार्टी केस: NCP के आरोपों का NCB का जवाब, कहा- हमने कानून के अनुसार सब कुछ किया

Mumbai

oi-Love Gaur

मुंबई, 06 अक्टूबर: मुंबई क्रूज शिप ड्रग्स पार्टी केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के हाथ कई और आरोपियों के तक पहुंचे हैं। ऐसे में आर्यन खान सहित अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं आर्यन खान सहित दो और आरोपी एनसीबी की कस्टडी में है। इधर, इस पूरे मामले को महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने फर्जीवाड़ा बताया है, जिसका एनसीबी के डिप्टी डीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने जवाब दिया है।

दरअसल, मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले पर NCP नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह पूरा फर्जीवाड़ा है। एक ग्राम ड्रग्स भी जहाज में जब्त नहीं हुई, ना ट्रमिनल पर ना ही किसे के पास से, जिस जगह पर छापा होता है। वहां पंचनामा किया जाता है, लेकिन वहां कोई पंचनामा नहीं हुआ। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि फ्रेम करने के लिए एनसीबी ने फर्जीवाड़ा किया है।

#WATCH | Some allegations levelled against the organisation are baseless and seem to have been with malice & probable prejudice that may have been harboured in retaliation against earlier legal action carried out by NCB: NCB Deputy DG Gyaneshwar Singh in Mumbai pic.twitter.com/zeb7uQ3nUm