मुंबई, 10 जून: मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने गुरुवार को कहा कि अगर प्रशासन ठीक से काम करे तो शहर के मलाड इलाके में एक रिहायशी इमारत गिरने जैसी घटनाएं नहीं होंगी। उन्‍होंने कहा दोषियों के खिलाफ सख्‍त कार्रवाई की जाएगी।

उन्‍होंने कहा पिछले साल, मैंने अवैध कस्‍ट्रक्‍शन पर चर्चा के लिए मुंबई महानगर क्षेत्रीय विकास प्राधिकरण (एमएमआरडीए), कलेक्ट्रेट और मुंबई पोर्ट ट्रस्ट (एमबीपीटी) के सभी अधिकारियों की एक बैठक बुलाई थी। यदि बैठकों के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो हमें सवालों का सामना करना पड़ता रहेगा कि कौन जिम्मेदार है? पेडनेकर ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सत्ता में कौन है, यह देखने के बजाय अगर प्रशासन ठीक से काम करता है तो ऐसी घटनाएं नहीं होंगी।

मुंबई मेयर ने कहा "आज, बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई है। जब भी किसी इमारत को सी श्रेणी में रखा जाता है, तो उसमें रहने वालों को तुरंत हटा देना चाहिए।" मुंबई में एक "सी" श्रेणी की इमारत वह है जो मरम्मत से परे पाई जाती है, और इस तरह उसे ध्वस्त करना पड़ता है।बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के मुताबिक, इस घटना में जान गंवाने वालों में 18 साल से कम उम्र के आठ नाबालिग शामिल हैं। मृतकों में आठ की पहचान की पुष्टि की जानी बाकी है।

बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि इमारत बुधवार को रात 11:52 बजे गिर गई क्योंकि मुंबई में पूरे दिन भारी बारिश हुई। बचाव अभियान में शामिल एक अन्य एजेंसी मुंबई फायर ब्रिगेड (एमएफबी) ने गुरुवार सुबह कहा कि मलबे को हटाकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

मुंबई के वेस्ट मलाड में 4 मंजिला घर ढहा, 11 की मौत, कई घायल

महाराष्‍ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने ट्वीट करते हुए लिखा मुंबई में मलाड इमारत ढहने की घटना में जान गंवाने के बारे में जानकर दुख हुआ। मेरी संवेदनाएं उन परिवारों के साथ हैं जिन्होंने प्रियजनों को खो दिया और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। हम परिवारों को तत्काल सहायता, गहन जांच और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हैं।

