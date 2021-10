जेल से छूटने पर आर्यन खान करेंगे कैदियों की मदद, जमानत मिलने के बाद किया था वादा

Mumbai

oi-Love Gaur

30 अक्टूबर, मुंबई : हाई प्रोफाइल क्रूज ड्रग्स केस में 27 दिन से जेल में बंद बॉलीवुड सुपर स्टार शाहरुख खान का बेटा आज जमानत पर जेल से रिहा हो गया है। शुक्रवार को जमानत के आदेश जेल में वक्त से नहीं पहुंचने के चलते वो जेल से बाहर नहीं आ पाए थे और एक दिन और जेल में काटना पड़ा था। वहीं शनिवार को प्रक्रिया पूरी होने के बाद उनको जेल से रिहा कर दिया गया है। मुंबई की आर्थर रोड जेल के अधिकारी ने बताया कि आर्यन खान की रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो गई है।

#WATCH Aryan Khan released from Mumbai's Arthur Road Jail few weeks after being arrested in drugs-on-cruise case pic.twitter.com/gSH8awCMqo

लगभग एक महीने बाद जेल से बाहर निकले आर्यन खान, पिता शाहरुख खान खुद पहुंचे लेने

#WATCH Aryan Khan reaches his home 'Mannat' after being released from Arthur Road Jail in Mumbai

A large gathering of media personnel outside Shah Rukh Khan's residence delayed the car's entry into the residential premises pic.twitter.com/Zgay7BQQ8N