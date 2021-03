अमिताभ बच्चन को मिला FIAF अवॉर्ड, ये सम्मान पाने वाले बने पहले भारतीय

Mumbai

मुंबई। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव (FIAF) अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। अमिताभ बच्चन ने इस सम्मान के लिए अमेरिकन फिल्म प्रोड्यूसर डायरेक्टर मार्टिन स्कॉर्सेसी और फिल्म लेखक क्रिस्टोफर नोलन का अभार व्यक्त किया है। आपको बता दें कि बिग बी को ये सम्मान फिल्म संरक्षण के काम को बढ़ावा देने के लिए मिला है। बिग बी ने इस अवॉर्ड के मिलने के बाद अवॉर्ड सेरेमनी से अपनी कुछ फोटोज फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं।

ये सम्मान पाने वाले अमिताभ पहले भारतीय हैं

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन पहले भारतीय हैं, जिसे ये सम्मान दिया गया है। अमिताभ ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि FIAF अवॉर्ड 2021 पाने पर मैं बहुत सम्मानित महसूस कर रहा हूं। आज समारोह में मुझे पुरस्कार देने के लिए मैं FIAF, मार्टिन स्कॉर्सेसी और क्रिस्टोफर नोलन का शुक्रिया। भारत की फिल्म विरासत को बचाने के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटल है। फिल्म हेरिटेज फाउंडेशन हमारी फिल्मों को बचाने के लिए एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनाने के अपने कोशिशों को जारी रखेगा।

Deeply honoured to have been conferred the 2021 FIAF Award. Thank you FIAF, Martin Scorsese , Christopher Nolan for bestowing the award on me in the ceremony today.

Modern technology be praised. Connected virtually to rest of the World simultaneously .. 🙏🇮🇳 pic.twitter.com/a6rf5IQG2Q