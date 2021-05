वैक्सीन की कमी के कारण महाराष्ट्र में रोका गया 18+ का टीकाकरण, सिर्फ 45+ के लोगों को लगेगा टीका

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

नई दिल्ली, मई 12। कोरोना संकट के बीच देश में एकबार फिर से वैक्सीन की कमी देखने को मिल रही है। बुधवार को दिल्ली सरकार ने 100 से अधिक कोवैक्सीन सेंटर को बंद करने का ऐलान किया तो वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी टीके की कमी के कारण 18 से 44 साल की आयु वर्ग के लोगों का वैक्सीनेशन फिलहाल रोक दिया। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया कि राज्य में वैक्सीन की कमी है, इसीलिए 18+ के लोगों को वैक्सीन अभी नहीं लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास वैक्सीन का जितना भी स्टॉक है, वो 45+ श्रेणी के लोगों को दिया जाएगा।

कैबिनेट मीटिंग के बाद लिया गया फैसला

आपको बता दें कि बुधवार को मंत्रिमंडल की मीटिंग के बाद स्वास्थ्य मंत्री ने ये फैसला बताया। हालांकि महाराष्ट्र सरकार इस तरह का फैसला लेगी, उसके संकेत राजेश टोपे ने एक दिन पहले ही दे दिए थे। मंगलवार को ही उन्होंने कहा था कि राज्य में वैक्सीन की भारी कमी है, उन्होंने कहा था कि हमारे पास कोवैक्सीन की सिर्फ 35 हजार डोज बची हैं, कुल मिलाकर 2.75 लाख वैक्सीन हमारे पास हैं, इसलिए हम टीकों की कमी को देखते हुए बची हुई खुराक 45 से अधिक उम्र के लोगों को देंगे।

