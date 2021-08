महाराष्ट्र: काला जादू करने के शक में दलित परिवार को बंधक बनाकर पीटा, 13 लोग गिरफ्तार

Maharashtra

oi-Love Gaur

मुंबई, 23 अगस्त: कहने को तो हम आधुनिक भारत में रहते हैं, लेकिन अभी भी देश में दलितों का उत्पीड़न कम नहीं हो रहा है। अब महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले में दलित परिवार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है, जहां अंधविश्वास के नाम पर एक ही दलित परिवार के 7 सदस्यों की ग्रामीणों ने बुरी तरह से पिटाई कर दी है। जानकारी के अनुसार ग्रामीणों को शक था कि पीड़ित परिवार काला जादू करता है, जिसके बाद उन्होंने दलित परिवार को बंधक बनाकर पीटा।

इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी संतोष अंबिके ने बताया कि आरोपी भी दलित परिवार से ही हैं, जिसमें से 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और एक मामला दर्ज किया गया है। वहीं पीड़ित परिवार के 5 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक घटना चंद्रपुर जिले के जीवति तहसील इलाके के वणीखुर्द गांव की है।

Maharashtra: Seven members of a Dalit family were beaten up by villagers in Chandrapur on suspicions of performing black magic

"The accused also belong to a Dalit family. 13 people have been arrested & a case has been registered," says Santosh Ambike, API, Jiwati PS, Chandrapur pic.twitter.com/H6JYppnG79