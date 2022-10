Nashik Fire: महाराष्ट्र के नासिक में बस हादसे के बाद लगी आग, 11 लोगों की हुई मौत, 32 घायल

Maharashtra

महाराष्ट्र नासिक बस हादसा: महाराष्ट्र के नासिक में शनिवार (08 अक्टूबर) की सुबह बस में आग लगने के बाद बड़ा हादसा हो गया है। नासिक में एक्सीडेंट के बाद बस में आग लगने से 11 लोगों की जिंदा जलने से मौत हो गई है। मरने वालों 1 बच्चा समते 10 एडल्ट हैं। 32 लोगों के घायल होने की खबर है। शव और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है। मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई है। पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया है।

नासिक पुलिस ने शनिवार की सुबह कहा, ''नासिक में कल रात (शुक्रवार 7 अक्टूबर) एक बस में आग लगने से कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। शव और घायल लोगों को अस्पताल ले जाया गया है, हम अभी भी डॉक्टर की पुष्टि के साथ मौतों की सही संख्या का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं।''

Maharashtra | At least 8 people dead after a bus caught fire in Nashik last night. Bodies & injured people have been taken to hospital, we're still trying to ascertain the exact number of deaths with doctor's confirmation: Nashik Police