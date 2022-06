Maharashtra crisis: रहस्यमयी तरीके से कहां गायब हुए थे अजित पवार, MVA में टेंशन ?

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

मुंबई, 28 जून: महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई में एक-दूसरे के खिलाफ तलवारें खिंची हुई हैं। लेकिन, कुछ नेता ऐसे भी हैं, जिनपर अपने भी नजर रखना जरूरी समझते हैं। ऐसे नेताओं में राज्य के उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के दिग्गज अजित पवार का नाम भी है। जिनका राजनीतिक इतिहास ही ऐसा है, जिसको लेकर उनपर अपनी और सहयोगी पार्टी के कुछ नेताओं का भी संदेह बना रहता है। ऐसे में अगर वे कुछ घंटों के लिए रहस्यमयी तरीके से सीन से गायब हो जाएं, यहां तक कि सिक्योरिटी को भी साथ में ना ले जाएं तो संदेह और भी गहरा जाता है और गठबंधन के नेताओं की चिंताएं भी बढ़ जाती हैं।

English summary

In the midst of political crisis in Maharashtra, where did Ajit Pawar disappear after leaving security for two hours, the concern about his alliance has increased