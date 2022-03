कांग्रेस को मिला केंद्रीय मंत्री गडकरी का साथ, लोकतंत्र के लिए बताया जरूरी, कांग्रेसियों को दी ये सलाह

Maharashtra

oi-Anjan Kumar Chaudhary

पुणे, 27 मार्च: कांग्रेस जिस समय देश में ऐतिसाहिसक रूप से बहुत ही बुरे राजनीतिक दौर से गुजर रही है, उसकी हौसला अफजाई के लिए सबसे आगे उसके मुख्य विरोधी दल भाजपा के नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ही आए हैं। उन्होंने कहा है कि देश के लोकतंत्र के लिए कांग्रेस का मजबूत होना बहुत जरूरी है और साथ ही उन्होंने कांग्रेसियों को पार्टी के साथ डटकर खड़े रहने की भी सलाह दी है। उन्होंने कुछ उदाहरण भी दिए हैं, जो निश्चित तौर पर कांग्रेस के नेताओं के लिए मनोबल को बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। इसके साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र की मौजूदा राजनीतिक स्थिति पर भी अपनी बात रखी है।

English summary

Union Minister and senior BJP leader Nitin Gadkari told the strength of Congress is necessary for democracy, asked Congressmen to keep their faith in party