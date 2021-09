महाराष्ट्र: बोइसर में जखरिया फैब्रिक लिमिटेड फैक्ट्री में ब्लास्ट, कर्मी झुलसे, 1 लाश मिली, बचाव-कार्य जारी

Maharashtra

oi-Vijay

पालघर। महाराष्ट्र में पालघर जिले के बोईसर स्थित एक फैक्ट्री आग से धधक उठी है। यह आग जखरिया फैब्रिक लिमिटेड के परिसर में लगी है। पालघर पुलिस और फायर टेंडर आग बुझाने में जुटे हैं। पालघर पुलिस के अधिकारी ने बताया कि, फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद घटनास्थल से एक लाश बरामद हुई है, वहीं चार लोग घायल मिले हैं। उन्होंने कहा, "पुलिस और फायर टेंडर मौके पर मौजूद हैं और राहत-बचाव कार्य चल रहा है।"

पुलिस ने बताया कि, घायलों को निकट के अस्‍पताल में भर्ती कराया गया है। जिनमें कई की हालत नाजुक है। उधर, आग को बुझाने के लिए फायर बिग्रेड की कुछ गाड़ियां दूसरे इलाकों से भी बुलवाई गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि, सुबह के समय जब ब्लास्ट हुआ तो उसकी आवाज काफी दूर तक सुनी गई। धमाके की वजह से बहुत से लोगों की नींद टूट गई और लोग घबराकर घरों से बाहर निकल आए।

फैक्ट्री में ब्लास्ट के बाद आग की तेज लपटे निकलने लगीं। जिस समय ये हादसा हुआ उस वक्‍त अंदर कई कर्मचारी मौजूद थे। अभी एक कर्मचारी की लाश बरामद हुई है। वहीं, कुछ घायल हैं और कुछ को खोजा जा रहा है। ब्लास्ट के बाद घटनास्थल पर काफी मलबा भी जमा हो गया है।

One body recovered at the site of fire & explosion at Jakharia Fabric Ltd in Boisar, Maharashtra; four injured so far: Palghar Police