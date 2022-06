एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल और डिप्टी स्पीकर को लिखी चिट्ठी, 37 विधायकों के समर्थन का किया दावा

Maharashtra

oi-Kapil Tiwari

मुंबई, जून 23। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। शिवसेना से बागी हुए एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को एक और बड़ा झटका दिया है। दरअसल, एकनाथ शिंदे ने महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर नरहरि जिरवाल को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने 37 विधायकों के समर्थन का दावा किया है। इस चिट्ठी में शिंदे ने दो तिहाई विधायकों के समर्थन का दावा किया है और खुद को विधायक दल का नेता भी बताया है।

एकनाथ शिंदे ने इस चिट्ठी में भरतेश गोगावाले को चीफ व्हिप बनने की जानकारी भी दी है। न्यूज ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, एकनाथ शिंदे ने एक चिट्ठी राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को भी लिखी है, जिसमें 37 विधायकों के हस्ताक्षर हैं। डिप्टी स्पीकर और राज्यपाल के अलावा यह चिट्ठी विधान परिषद के सचिव राजेंद्र भागवत को भी भेजी गई है।

#Maharashtra | The letter has the signatures of 37 Shiv Sena MLAs and a copy of the letter has been sent to Deputy Speaker Narhari Zirwal, Governor Bhagat Singh Koshyari, and Secretary to the Legislative Council Rajendra Bhagwat. pic.twitter.com/95MtEbSfDA