महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को ED ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुए अरेस्ट

Maharashtra

oi-Rizwan M

मुंबई, 23 फरवरी: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने महाराष्ट्र सरकार में के मंत्री और एनसीपी के सीनियर नेता नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से जुड़े कथित मनी लॉन्ड्रिंग केस में उनको गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के बाद ईडी की टीम नवाब मलिक को मेडिकल के लिए लेकर गई है। जिसके बाद उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा।

ईडी की एक टीम आज सुबह नवाब मलिक के घर पहुंची थी और उनको अपने साथ ले आई थी। मुंबई स्थित दफ्तर में कई घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए जाने के बाद नवाब मलिक ने कहा है कि हम गिरफ्तारी से डरने वाले नहीं हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। बता दें कि नवाब मलिक को ईडी ने अंडरवर्ल्ड से कथित संबंधों वाली एक प्रॉपर्टी से जुड़े मामले में गिरफ्तार किया है। ये केस अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम और मुंबई धमाके में शामिल रहे आरोपियों से जमीनें खरीदने से जुड़ा है।

एनसीपी ने जताया कड़ा विरोध

एनसीपी की सांसद सुप्रिया सुले ने कहा है कि भाजपा ने जो नई राजनीति शुरू की है, ऐसा मैंने पहली बार होते देखा है। महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ भाजपा षड्यंत्र कर रही है। महाराष्ट्र एनसीपी प्रमुख और राज्य सरकार में मंत्री जयंत पाटिल ने कहा है कि नवाब मलिक पिछले कुछ दिनों में कई भाजपा नेताओं के कारनामों का पर्दाफाश किया था, इसलिए अब उनसे बदला लिया जा रहा है।

#WATCH | Mumbai: NCP leader and Maharashtra Minister Nawab Malik being brought out of Enforcement Directorate office, to be taken for medical examination.

He has been arrested by Enforcement Directorate in connection with Dawood Ibrahim money laundering case. pic.twitter.com/UMAVK5ZEVW