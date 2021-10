रिश्वत मामला: अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ीं, सीबीआई ने 'बिचौलिए' को किया गिरफ्तार

Maharashtra

oi-Akarsh Shukla

मुंबई, 21 अक्टूबर। महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक मामले में केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआई) ने पहली गिरफ्तारी की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम ने कथित बिचौलिए संतोष जगताप को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और उसे चार दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। बता दें कि पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के आरोपों के बाद पूर्व मंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें बढ़ी हैं।

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सीबीआई ने संतोष जगताप को रविवार को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई ने हाल ही में कॉन्फिडेंशियल डॉक्युमेंट्स लीक मामले में अनिल देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी। सबूतों की तलाश में सीबीआई देशमुख के मुंबई और नागपुर ठिकानों पर छापा मारा था। पिछले महीने दो सितंबर को सीबीआई ने वकील आनंद दागा और अपने ही सब-इस्पेक्टर अभिषेक तिवारी को गिरफ्तार किया था। वकील से पूछताछ जारी है।

CBI has made first arrest in a case against former Maharashtra Minister Anil Desmukh. Santosh Jagtap, an alleged middle man, has been arrested. Jagtap was produced before a magistrate and has been sent to four days CBI custody: Sources