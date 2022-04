महाराष्ट्र के इस शहर में मांस-मछली बेचने पर लगी रोक, नगर निकाय ने इस वजह से लिया फैसला

Maharashtra

पुणे, 1 अप्रैल: महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित देहू शहर में मांस और मछली बेचने पर पाबंदी लगा दी गई है। यह फैसला देहू नगर निकाय ने लिया है। ये पाबंदी कच्चे और पके दोनों तरह की मांस-मछलियों पर लगाई गई है, जो कि शुक्रवार से ही प्रभावी हो गया है। देहू को प्रख्यात मराठी संत और कवि तुकाराम के लिए जाना जाता है, जिनका यहीं जन्म हुआ था और उनका एक भव्य मंदिर यहां पर है। गौरतलब है कि कुछ महीने पहले ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मथुरा-वृंदावन में इस तरह की रोक लगाई थी और यह पुणे जिले में हुआ है और राज्य में एमवीए की सरकार है, जिसमें शिवसेना के साथ-साथ कांग्रेस और एनसीपी शामिल हैं।

English summary

The sale of meat and fish has been banned in Dehu, Pune, Maharashtra, as the city has a grand temple of Marathi poet Sant Tukaram