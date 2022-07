तमंचे चलाने वाले हाथ अब ‘खादी’ बुनकर ‘बापू’ के 'सपनों को कर रहे साकार

Madhya Pradesh

सागर,03 जुलाई। मप्र के सागर में राजनीत‍िक दलों से जुडे नेता कुर्ते पायजामे और जैकेट खरीदने के ल‍िए अब बाजार कम और जेल ज्‍यादा जाते हैं। यहां वाज‍िब दाम पर बाजार रेट से सस्‍ता कपडा म‍िल जाता है वह भी क्‍वाल‍िटी वाला। जेल पर‍िसर अब बाजार की तरह ही खादी और सिल्‍क पहनने वालों के ल‍िए पहली पसंदीदा जगह बनता जा रहा है।

In Sagar of MP, leaders associated with political parties now go to the market less and more jails to buy kurta, pajamas and jackets. Here clothes are available cheaper than the market rate at reasonable prices, that too of quality. The jail complex is now becoming the first favorite destination for Khadi and silk wearers just like the market.