देवास में तीन मंजिला इमारत ढही, दो की मौत, नौ लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला

Madhya Pradesh

oi-Vishwanath Saini

देवास। मध्य प्रदेश के देवास में मंगलवार शाम साढ़े चार बजे को बड़ा हादसा हुआ है। यहां लाल गेट के पास स्टेशन रोड पर तीन मंजिला भवन भरभरा के गिर गया, जिसकी वजह से एक ही परिवार के 11 लोग मलबे में दब गए। पांच बच्चों समेत नौ बच्चों को जिंदा बचा लिया गया है।

जानकारी के अनुसार हादसे में दो लोगों की मौत हो गई। 55 वर्षीय बसकर बी पत्नी अजीज खान को पैरों में गंभीर चोट आने पर इंदौर रैफर किया गया है। भवन के मलबे से 23 वर्षीय युवती सिमरन पुत्री फिरोज खान, 16 वर्षीय रिहान पुत्र सोनू व 10 माह का बालक आइला पुत्र आदिल खान को निकालने के लिए नगर निगम, पुलिस की टीमें एक जेसीबी और दो क्रेनों की सहायता से मशक्कत की। इस दौरान मकान की छत भी काटनी पड़ी।

देर रात एनडीआरएफ की 30 सदस्यीय टीम ने मोर्चा संभाला। कैमरे डालकर तीनों कहां दबे थे, जानकारी ली और बचाव कार्य शुरू किया। हादसे के नौ घंटे बाद रात 1:30 बजे तक तीनों को निकाला गया। इनमें से सिमरन और 10 माह के बालक को अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों को मृत घोषित कर दिया। रिहान सुरक्षित था और उसने राहतकर्मियों से बात भी की। पीड़ित परिवार को मध्य प्रदेश सरकार की ओर से 8.95 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

