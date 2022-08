MP: पन्ना की धरती अब राह चलते उगल रही हीरे, चमका रही गरीबों की किस्मत

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 20 अगस्त। कहते हैं जब किस्मत और कुदरत मेहरबान होती है तो घर बैठे इंसानों की किस्मत पलट जाती है। पन्ना में बीते कुछ समय से ऐसे ही हो रहा है। यहां की धरती हीरों के लिए विश्व विख्यात है। जब-तब गरीब मजदूरों को उथली खदानों में हीरे मिलते रहते हैं। लेकिन बीते कुछ दिनों से यहां की धरती राह चलते मुफलिसों की तकदीर बदल रही है। उन्हें कभी जंगल में तो कभी राह चलते हीरे मिल रहे हैं! वह भी कीमती और उच्च क्वालिटी के हीरे।

English summary

There is a saying that whenever the person above gives, tearing the roof... The earth here is changing its fortunes by giving diamonds to the people on the way. Those who have never seen lakhs, fifty thousand together, diamond is a rare gem for them. In such a situation, if they take the stone from the road as a bright stone or glass and bring it home and that diamond comes out, then imagine their happiness.