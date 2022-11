दमोह SP की कार हादसे का शिकार, बाल-बाल बचे कप्तान साहब!

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Damoh जिले के पुलिस कप्तान (SP) शुक्रवार को बाल-बाल बच गए। सागर-बीना मार्ग पर उनकी कार एक तेज रफ्तार बाइक सवार को बचाने के चक्कर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बाइक सवार ने अचानक ब्रेक लगा दिए, जिस कारण उसकी गाड़ी साइड से एसपी की कार से टकरा गई। उसे बचाते-बचाते एसपी की कार सड़क से नीचे उतरकर सामने टकरा गई। हादसे में एसपी सहित गनमैन, ड्राइवर व बाइक सवार को हल्की चोटें आने की जानकारी दी जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर जरुवाखेड़ा थाना पुलिस सहित अन्य अमला पहुंच गया था। एसपी डीआर तेनीवार सुरक्षित हैं।

दमोह एसपी की कार दुर्घटनाग्रस्त, हल्की चोटे आईं

स्थानीय पुलिस से मिली जानकारी अनुसार दमोह पुलिस अधीक्षक डीआर तेनीवार एक पेशी के सिलसिले में कार क्रमांक एमपी-34 टी 0747 से बीना गए थे। लौटते समय सागर-बीना के बीच जरुवाखेड़ा के पास एक तेज गति से मोटर साइकल सवार उनकी कार के आगे चल रहा था। उसके आगे एक गाय का बछड़ा आ गया और उसने अचानक ब्रेक लगा दिए। उसकी बाइक अनियंत्रित होकर एसपी की कार से साइड से टकरा गई। उसे बचाने ड्राइवर ने कार को किनारे करने का प्रयास किया, इसी दौरान कार सड़क से उतरकर किनारे जा टकराई। कार मुख्य सड़क से नीचे उतर गई थी, उसके आगे का हिस्सा, बोनट आदि क्षतिग्रस्त हो गया है। बताया जा रहा है कि हादसे में सभी सुरक्षित हैं और एसपी तेनीवार, गनमैन व ड्राइवर और बाइक सवार को हल्की चोटें आई हैं। घटना के बाद स्थानीय पुलिस का अमला और बाद में दमोह पुलिस का अमला मौके पर पहुंच गया था।

दूसरे वाहन से एसपी दमोह रवाना

घटना के बाद एसपी डीआर तेनीवार को दूसरे वाहन से दमोह रवाना किया गया था, वहीं स्थानीय पुलिस का अमला व अन्य लोगों ने कार को बैक कराकर उसे स्टार्ट कर गैराज तक ले जाने के प्रयास किए थे। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार के आगे एक बाइक सवार चल रहा था, उसके सामने एक बछड़ा आ जाने से उसने एकदम से ब्रेक लगाए और वह कार के साइड से आकर टकरा गया। उसे बचाने के लिए ड्राइवर ने कार को दूसरी तरफ मोड़ दिया था, इस कारण हादसा हो गया। चूंकी मामला पुलिस अधीक्षक की कार व उनसे जुड़ा है, इस कारण कोई भी पुलिसकर्मी खुले रुप से जानकारी देने से कतरा रहे हैं। वहीं एसपी तेनीवार का मोबाइल रिसीव नहीं हुआ।

English summary

The police captain of Damoh district had a narrow escape on Friday. His car met with an accident while trying to save a speeding bike rider on the Sagar-Bina road. The bike rider suddenly applied brakes, due to which his vehicle collided with the SP's car from the side. While saving him, SP's car came down from the road and hit in front.