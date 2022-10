MP: हीरों के लालच में 20 हजार की भीड़ ने पहाड़, जंगल, नदी पर जमाया कब्जा, तलाश रहे हीरे

Madhya Pradesh

सागर, 3 अक्टूबर। हीरों कीनगरी पन्ना में इन दिनों हजारों लोग पहाड़, जंगल, नदी में अवैध रुप से हीरों की खुदाई में जुटे हैं। इनमें केवल पन्ना ही नहीं आसपास के जिलों व उत्तरप्रदेश के सीमावर्ती इलाकों से भी हजारों की संख्या में लोग यहां पहुंच गए हैं। करीब दो माह से लोग यहां गैंती, फावड़ा, तसला, छलनी लेकर हीरों की तलाश कर रहे हैं। इससे पर्यावरण तो ठीक विश्रामगंज वन रेंज का पूरा पहाड़ खोखला कर दिया, जंगल में लगे हजारों पेड़ों की जड़ों को खोखला कर मिट्टी निकाल ले गए हैं। अवैध उत्खनन करने वालों में परिवार के परिवार शामिल हैं।

More than 20 thousand people are engaged in illegal mining for diamonds in the surrounding mountains and forests from the shore of Panna in MP. In this, people are coming from up to UP including the border districts of Panna districts. From morning till late evening, there is a fair-like view here. These people have hollowed out the mountains here, dug up the roots of thousands of big trees, ruined the forests.