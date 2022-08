Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 8 अगस्‍त। टाइगर स्‍टेट मप्र में पन्‍ना का नाम सुनहरे अक्षरों में ल‍िखा जाता है। पन्‍ना टाइगर र‍िजर्व में बाघ पर‍िवार की जननी कहलाने वाली बाघ‍िन T-1 पर एक मुम्‍बई के फ‍िल्‍म डायरेक्‍टर सोमेश लेखी ने बीते साल फ‍िल्‍म बनाई थी। ज‍िसे एमरॉल्‍ड फॉरेस्‍ट "रिटर्न ऑफ द टाइगर्स" नाम द‍िया गया है। इस फ‍िल्‍म को लॉस एंज‍िल्‍स में आयोज‍ित होने अंतरराष्‍ट्रीय फ‍िल्‍म फेस्‍टीवल-2022 के ल‍िए चुना गया है। अगले महीने इसका प्रदर्शन किया जाएगा।



English summary

Emerald Forest "Return of the Tigers" The real 'Hero' of Panna, the city of 'Diamonds' i.e. Tigers of the real, will now blaze at the International Film Festival 2022 held in Los Angeles. This 80-minute film based on the tiger resettlement in Panna has been produced by Mumbai-based film director Somash Lekhi.