Flashback 2022: श्रीरामराजा की नगरी ओरछा में 448 साल में पहली बार मनाई गई श्रीरामजन्म दीपावली

विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल ओरछा भगवान श्रीरामराजा की नगरी के रुप में पहचानी जाती है। दुनिया में यह इकलौता शहर है जहां भगवार राम को राजाराम के रुप में पूजा जाता है। 10 अप्रैल 2022 को यहां 5.30 लाख दीपक जलाकर इतिहास बनाया।

Flashback 2022: दुनिया के इकलौते शहर जहां श्रीराम को राजा राम के रुप में पूजा जाता है। यहां स्थापना के 448 साल में पहली दफा रामजन्म दिवाली का आयोजन किया गया था। मप्र सरकार और शासन ने इसमें भक्तों के साथ बाराबरी से सहभागिता निभाई थी। मंदिर के अंदर और बाहर 201 ब्लॉक में 5 लाख 30 हजार 265 दीपक जलाकर मंदिर परिसर और व आसपास के की ऐतिहासिक इमारतों को जगमग किय गया था। धरती तो ठीक आसमान से भी यह दृश्य मनोहारी लग रहा था।

साल 2022 ओरछा के लिए यादगार रहेगा। यह साल भगवान राम की नगरी के लिए ऐतिहासिक बन गया था, 10 अप्रैल को यहां 448 साल के इतिहास में पहली दफा श्री रामजन्म दिवाली का आयोजन किया गया था। प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यहां पहला दीपक जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। मंदिर के अंदर परिसर, बाहर के परिसर, पड़ोस में स्थित चतुर्भुज मंदिर परिसर सहित आसपास के इलाके में 201 ब्लॉक बनाए गए थे। यहां 5 लाख 30 हजार 265 दीपक जलाए गए। इनमें करीब 8800 लीटर तेल का उपयेग किया गया और 5100 श्रृद्धालुओं ने ये दीपक प्रज्जवलित किए थे। आयोजन में करीब 50 हजार लोगों ने शामिल होकर इतिहास बनाया था।

