सागर, 11 जून। मध्यप्रदेश के सागर जिले की नौ साल की नैषधा ने मात्र 9 सेकंड में आंखें बंद कर स्नेक क्यूब को फोल्ड कर नया रिकॉर्ड बनाया है, जिसके लिए नैषधा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में दर्ज किया गया है। इसके पहले पुराना रिकार्ड 15 सेकंड का था।

मप्र सागर जिले के बीना निवासी मोहित साहू की बेटी नैषधा साहू कक्षा पांचवीं में पढ़ती है। वह बाजार से स्वयं स्नेक क्यूब लेकर आई और घर पर ही प्रैक्टिस की। नैषधा ने आंखें बंद कर 9 सेकंड में स्नेक क्यूब को फोल्ड कर दिया। बेटी की प्रतिभा देखकर माता-पिता आश्चर्य चकित रह गए। पिता मोहित साहू ने उसका वीडियो बनाया और इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स के दिल्ली स्थित कार्यालय भेजा।

मोहित ने बताया कि उन्‍होंने जब गूगल सर्च किया था तो स्‍नेक क्यूब को फोल्ड करने का रिकॉर्ड 15 सेकंड का था, जबकि उनकी बिटिया मात्र 9 सैकंड में यह क्यूब फोल्ड कर देती थी। वह भी आंखें बंद कर। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स कार्यालय ने नैषधा के वीडियो को देखा और इसकी पुष्टि के लिए टीम भेजी। वहीं टीम ने इसका वीडियो सार्वजनिक रूप से बनाया, जिसमें नैषधा ने मात्र 9 सैकंड में यह कमाल कर दिखाया। जिसके बाद इंडिया बुक ऑफ रिकार्ड्स में नैषधा का नाम आंखें बंद कर स्नैक क्यूव फोल्ड करने के लिए दर्ज किया गया।

नैषधा के माता-पिता का कहना है कि सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें थोड़े से सपोर्ट की जरूरत होती है। आप अपने बच्चों को सपोर्ट करें। बेटी की इस उपलब्धि से वो काफी खुश हैं। जल्द ही गिनीज बुक ऑफ रिकार्ड्स में नाम दर्ज कराने के लिए प्रयास करेंगे।

Naishadha Sahu, daughter of Mohit Sahu, a resident of Bina in MP Sagar district, studies in class V. She herself brought snake cubes from the market and practiced at home. Naisha closed her eyes and folded the snake cube in 9 seconds. The parents were astonished to see the talent of the daughter. Father Mohit Sahu made a video of it and sent it to the Delhi office of India Book of Records.