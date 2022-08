MP: दबंग विधायक रामबाई को क्यों बनाना पड़ रही बीड़ी, आखिर क्या है माजरा, पढ़िए खबर

Madhya Pradesh

Chaitanyadas Soni

सागर, 27 अगस्त। मप्र के सागर जिले में पथरिया से बहुजन समाज पार्टी की दबंग विधायक रामबाई इन दिनों खासी चर्चा में हैं। शनिवार को वे एक बीड़ी बनाती नजर आई हैं। एक वीडियों में वे गांव की महिला के साथ बैठकर बीड़ी बना रही थीं। बता दें कि विधायक रामबाई अपनी तेजतर्रार कार्यशैली के कारण हमेशा चर्चाओं में रहती हैं। बीते रोज ही अफसरों को कुर्की के मामले में साबुत वापस नहीं आने देने के बयान को लेकर खासी चर्चा में रही थीं।

Rambai, a domineering MLA from MP, is in a lot of discussions these days. On Saturday, the sharp-tempered MLA was seen making beedi by sitting with a woman in front of a house. He made a bidi while addressing a woman standing nearby, while addressing the sister-in-law, showing the beedi made, said whether it was right to see or not.