MP: सागर सीएमएचओ की कार ड्राइव करते समय हार्ट अटैक से मौत, ग्वालियर जा रहे थे

Madhya Pradesh

सागर, 18 सितंबर। मप्र में सागर जिले के सीएमएचओ व मप्र प्रदेश चिकित्स अधिकारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ. डीके गोस्वामी का ग्वालियर जाते समय कार में कार्डियक अरेस्ट आने से निधन हो गया। वे 56 साल के थे। जानकारी अनुसार डाॅ. गोस्वामी अपनी पत्नी प्रोफेसर डाॅ. रीमा गोस्वामी के साथ कार से पिता के श्राध्द में शामिल होने के लिए ग्वालियर जा रहे थे, सागर से करीब 30 किलोमीटर दूर आगे ही निकले थे, अचानक उनके सीने में तेज दर्द उठा और वे बेहोश हो गए। पत्नी रीमा और बच्चों ने उन्हें मालथौन अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर मौजूद डाॅक्टरों ने उनका उपचार प्रारंभ किया, सीपीआर दिया, लेकिन उनकी पल्स और हार्ट बीट वापस नहीं लौटी। बात दें कि उनकी पत्नी डाॅ. रीमा गोस्वामी बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के ईएनटी विभाग में प्रोफेसर है।

सीएमएचओ डाॅ. देवेंद्र कुमार गोस्वामी (पल्मोनरी एक्सपर्ट) का कार्डियक अरेस्ट आने से निधन हो गया। वे करीब 56 वर्षीय डाॅ. गोस्वामी अपने परिवार के साथ सागर से ग्वालियर जा रहे थे। डाॅ. गोस्वामी को मालथौन के पास अचानक रास्ते में हार्ट अटैक आया। वे खुद कार ड्राइव कर रहे थे। उनकी पत्नी डाॅ. रीमा गोस्वामी उनको सीधे मालथौन अस्पताल पहुंची। सीएमएचओ को देखकर स्टाफ ने तत्परता से उनका इलाज प्रारंभ किया। आसपास के तमाम डाॅक्टरों को सूचना भेजकर बुला लिया गया। करीब आधे घंटे बाद यहां पर सागर और बीएमसी के डाॅक्टर भी पहुंच गए। लेकिन उनकी संासे थम चुकी थीं। डाॅ. गोस्वामी को करीब आधे घंटे तक सीपीआर दिया गया, लेकिन उनका हार्ट वापस नहीं लौटा।

करीब एक साल पहले पिता का निधन हो गया था

सीएमएचओ डाॅ. गोस्वामी का बीते करीब एक साल पहले पिता का निधन हो गया था। रविवार को उनका श्राद्ध था। जिसमें शामिल होने के लिए डाॅ. गोस्वामी ग्वालियर जा रहे थे। वे जिला अस्पताल में पल्मोनरी एक्सपर्ट के रुप में पदस्थ थे। जिले में स्वास्थ्य विभाग में वे एकमात्र पल्मोनरी एक्सपर्ट थे। बीते 26 मई को शासन ने उन्हें सागर सीएमएचओ पद की जिम्मेदारी सौंपी थी।

English summary

In MP, CMHO of Sagar district and state president of Madhya Pradesh Medical Officers Association, Dr. DK Goswami died due to cardiac arrest in the car while on his way to Gwalior. He was 56 years old. According to the information Dr. Goswami with his wife Professor Dr. Rima was going to Gwalior to attend father's funeral with Goswami by car.