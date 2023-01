MP Weather Update: बेरहम सर्दी, नौगांव में दूसरे दिन भी पारा 'शून्य', बीना, डिंडौरी में सुबह बर्फ जम गई

जनवरी में सर्दी बेरहम बन गई है। मप्र में छतरपुर जिले का नौगांव तो शिमला और कश्मीर जैसा नजर आ रहा है। पहाड़ों की तरह नौगांव में पारा शून्य डिग्री पर आ गया है। खजुराहो, उमरिया, दतिया में पारा 1 डिग्री को छू रहा है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

MP Weather Update: मध्य प्रदेश में सर्दी रिकॉर्ड तोड़ने पर आमादा है। यहां के तीन शहरों में सुबह के समय बाहरी इलाकों में बर्फ की चादर सी बिछी नजर आ रही है। पेड़-पौधों, खेतों में ओस जमकर बर्फ हो गई है। प्रदेश का नौगांव में पारा शून्य ​डिग्री पर पहुंच गया है तो तीन शहरों में पारा 1 से 2 डिग्री पर है। यहां खून जमा देने वाली सर्दी पड़ रही हैं। दर्जनभर से अधिक प्रमुख शहरों में पारा 5 डिग्री से नीचे चल रहा है। देश के सबसे शहरों में नौगांव दूसरे नंबर पर है।

राजस्थान के बीकानेर, सीकर में पारा जीरो डिग्री सेल्सिय है तो मप्र में छतरपुर जिले का नौगांव देश में दूसरे नंबर का सबसे सर्द मैदानी शहर बन गया है। दो दिन से यहां पर शून्य डिग्री अर्था 0.5 डिग्री तापमान है। पूरा इलाका कोहरे और तेज शीतलहर की चपेट में बना हुआ है। बात मप्र की करें तो यहां सर्दी ने दशकों के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सबसे अधिक ठंड बुंदेलखंड, महाकोशल, ग्वालियर, चंबल और विंध्य में पड़ रही हैं। इन इलाकों में पार शून्य से लेकर 3 डिग्री तक चल रहा है।

देश के सबसे ठंडे 5 शहरों में खजुराहो, दतिया उमरिया शामिल

देश के सबसे ठंडे शहरों में बुंदेलखंड का नौगांव दूसरे नंबर पर शामिल है, जहां खून जमा देने वाली सर्दी सितम ढा रही है। इसके अलावा पर्यटन स्थल खजुराहो सहित दतिया और उमरिया भी देश के टॉप 5 सबसे ठंडे शहरों में शामिल हैं। यहां दिन का पारा भी काफी नीचे है और तीव्र शीतल दिन का अलर्ट जारी किया है।

बुंदेलखंड में पारा शून्य पर पहुंचा

नौगांव - 0.5

टीकमगढ़ - 2.0

खजुराहो - 1.6

सागर - 5.2

दमोह - 3.6

Sagar : अडानी की मालगाड़ियों पर चोरों की नजर, रुकते ही महिलाओं से कराते हैं कोयला चोरी

मध्य प्रदेश का सबसे ठंडे शहर

नौगांव - 0.5

खजुराहो - 1.6

दतिया - 1.8

उमरिया - 1.7

टीकमगढ़ - 2.0

ग्वालियर - 2.6

मलांजखंड - 2.8

दमोह - 3.4

सतना - 3.0

गुना - 3.0

सीधी - 3.4

रीवा - 4.4

सागर - 5.2

मंडला - 5.3

रायसेन - 5.5

राजगढ़ - 5.8

पचमढ़ी - 6.2

भोपाल - 7.3

छिंदवाड़ा - 7.5

रतलाम - 8.2

धार - 9.8

उज्जैन - 9.8

नरसिंहपुर - 10.0

--------------------------

English summary

Winter has become merciless in January. Nowgaon in Chhatarpur district in Madhya Pradesh looks like Shimla and Kashmir. Like the mountains, the mercury has come down to zero degree in Naugaon. The mercury is touching 1 degree in Khajuraho, Umaria, Datia.