MP: सीएम की माॅर्निंग क्लाॅस में अधिकारियों को फटकार, राजस्व मंत्री का चेहरा स्क्रीन से गायब!

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 23 सितंबर। मप्र में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सुबह-सुबह माॅर्निंग क्लास लगाना शुरु कर दिया है। शुक्रवार को सागर जिले का नंबर था। सीएम सुबह 7 बजे वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से तमाम विभागों की योजनाओं की प्रोग्रेस पर बात कर रहे थे। सीएम के आफिसियल ट्विटर हैंडिल अकाउंट से जो तस्वीरें और वीडियो जारी किए गए हैं, उसमें राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविंद राजपूत नहीं दिख रहे हैं। चर्चाएं हैं कि उन्हें तकनीकि रुप से अधिकारियों ने जानकारी नहीं दी, इस कारण वे नहीं जुड़ पाए। इधर सोशल मीडिया पर मंत्री राजपूत अधिकारियों की लापरवाही के कारण बायकाट करने की चर्चाएं भी रहीं। हालांकि उनकी मीडिया सेल द्वारा कहा गया कि वे जुड़े हुए थे, तकनीकि परेशानी के कारण उनका चेहरा नहीं दिखा। बैठक में नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह, पीडब्ल्युडी मंत्री गोपाल भार्गव, प्रभारी मंत्री अरविंद भदोरिया, विधायक शैलेंद्र जैन, संभाग कमिश्नर, कलेक्टर, आईजी, एसपी, निगम कमिश्नर, स्मार्ट सिटी सीईओ से लेकर तमाम अधिकारी मौजूद थे।

English summary

MP CM Shivraj Singh Chouhan has come into action mode these days. On Friday, at 7 in the morning, he started morning class of Sagar district. It was a special thing that the Revenue and Transport Minister remained missing from the screen from the Scindia camp. While ministers Bhupendra Singh, Gopal Bhargava, in-charge minister Arvind Bhadauria, MLA Shailendra Jain were online from their homes.