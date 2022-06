Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 10 जून। मप्र नगरीय न‍िकाय चुनाव में सागर नगर न‍िगम महापौर का पद अनारक्ष‍ित मह‍िला के ल‍िए सुरक्ष‍ित होने के बाद भाजपा खेमे से करीब दो दर्जन छोटे-बडे नेता, पदाध‍िकारी पत्‍नियों की नाम से अपनी दावेदारी। एक दो पार्षदों को छोडकर बाकी मह‍िलाएं राजनीत‍ि का ककहरा भी नहीं जानती। कभी राजनीत‍ि या समाजसेवा के ल‍िए घर की दहलीज के बाहर कदम नहीं रखा, लेक‍िन अब शहर का प्रथम नागर‍िक बनने का मौका है, सो चूल्‍हा-चौका छोड राजनीति‍ का दामन थाम रहीं है ताक‍ि पत‍िदेव की राजनीति‍ भी चमक सके।

मप्र में नगरीय निकाय चुनाव में सागर महापौर का पद मह‍िला प्रत्‍याशी के ल‍िए सुरक्ष‍ित होने के बाद ट‍िकट के ल‍िए घमासान मचा है। संगठन और जनप्रत‍िन‍िध‍ियों के ल‍िए बडी उहापोह की स्‍थ‍ित‍ि बन रही है। सागर नगर न‍िगम में महापौर के ट‍िकट के ल‍िए करीब दो दर्जन मह‍िलाओं की दावेदारी सामने आई है। हैरत इस बात की है कि सक्र‍िय रुप से राजनीत‍ि करने वाली मह‍िलाओं के इक्‍का-दुक्‍का नाम ही सूची में शाम‍िल हैं। अध‍िकांश मह‍िलाएं भाजपा नेताओं और पदाध‍िकार‍ियों की पत्‍न‍ियां हैं।

ये मह‍िलाएं कर रहीं दावेदारी

प्रत‍िभा डॉ अन‍िल त‍िवारी, संगीता डॉ सुशील त‍िवारी, संगीता मुकेश जैन ढाना, सीमा नवीन भट्ट, श‍िखा अर्प‍ित पांडे, र‍ितु श्‍याम त‍िवारी, न‍िध‍ि मान्‍वेंद्र म‍िश्रा, आकांक्षा मलैया, स्‍नेहा मनीष चौबे, दीप्‍त‍ि अनिल चंदेर‍िया, खुशबू नीरज जैन, अनुराधा केके म‍िश्रा, र‍िचा वार‍िज त‍िवारी, सरोज राजेश केशरवानी, शैलबाला राजकुमार सुनरया, अनुशास‍िता अन‍िल जैन, सपना राजेंद्र स‍िलाकारी, कुमुदयोग‍िता राजशेखर सेन, माधुरी चंद्रभान बुधवानी, दीप्‍ती न‍िकेश गुप्‍ता, डॉ क‍िरण अशोक कुमार जैन, सपना प्रदीप राजौर‍िया, न‍िताशा नेवी जैन, एकता मधुसूदन खेमर‍िया, कुमारी याकत‍ि जड‍िया ने दावेदारी की है।

ये मह‍िलाएं पार्टी से सक्र‍िय रुप से जुडी हैं

महापौर प्रत्‍याशी के ल‍िए भाजपा से ट‍िकट की दावेदारी के ल‍िए सबसे पहला नाम जो दमदारी से आया है वह प्रत‍िभा रामेश्‍वर चौबे का है, वे न‍िगम में दफा पार्षद रह चुकी हैं, उनके पत‍ि नगर न‍िगम में कार्यरत हैं। इसके अलावा आरएसएस के पर‍िवार से मानी जाने वाली संध्‍या भार्गव, पूर्व पार्षद मेघा दुबे का नाम है। अनारक्ष‍ित सीट होने के बावजूद इस सीट पर भाजपा मह‍िला मोर्चा की प्रदेश पदाध‍िकारी, पूर्व पार्षद और हाईकोर्ट की अध‍िवक्‍ता श्‍वेता यादव का नाम भी सामने आया है।

भाजपा ने सागर के ल‍िए फंसाना नया पेंच

भाजपा ने सागर में महापौर प्रत्‍याशी केचयन के ल‍िए प्रदेश स्‍तर से भाजपा ने नया फॉर्मूला द‍िया है। यह स‍िर्फ सागर पर लागू होगा। इसमें ऐसे नामों का पैनल बनाया जाएगा ज‍िनकी उम्र 50 साल से कम हो और राजनीत‍िक रुप से अनुभव की कमी न हो। चूंकी सागर अनारक्षित सीट है इस कारण ब्राह्मण और जैन समाज से सबसे ज्‍यादा दावेदार सामने आए हैं। इसके आलवा सोनी, सेन, स‍िंधी सह‍ित ओबीसी समाज से कई नाम सामन हैं।

English summary

There has been a ruckus for the ticket after the post of Sagar mayor was reserved for the female candidate. There is a situation of great commotion for the organization and the people's representatives. In the Sagar Municipal Corporation, the claims of about two dozen women have come to the fore for the mayor's ticket. It is surprising that only a few names of women who actively do politics are included in the list.