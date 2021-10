एक दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया विधायक का बेटा करण मोरवाल, दुष्कर्म का आरोप

Madhya Pradesh

oi-Akarsh Shukla

भोपाल, 26 अक्टूबर। लंबे समय फरार रहने के बाद पुलिस कि गिरफ्त में आए कांग्रेसी विधायक मुरली मोरवाल के बेटे करण मोरवाल को आज (मंगलवार) कोर्ट ने एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। करण मोरवाल पर इस साल अप्रैल में इंदौर की एक महिला ने शादी का झांसा देकर उससे बलात्कार की शिकायत दर्ज किया था, जिसके बाद विधायक के बेटे के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया था। फरार चल रहा करण को इंदौर की महिला थाना पुलिस ने मंगलवार को मक्सी से गिरफ्तार था।

पकड़े जाने के बाद मुरली मोरवाल को इंदौर में जिला न्यायालय के समक्ष पेश किया गया जहां से न्यायालय ने उसे एक दिन के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस रिमांड के लिए जात हुए करण मोरवाल का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वह पीड़ित महिला पर झूठा केस दर्ज कराने का आरोप लगाता नजर आ रहे है। करण मोरवाल ने कहा, 'उससे (महिला) पहले जाकर पूछें कितने प्रकरण दर्ज कराएं हैं 376 के?' बताया जा रहा है करण मक्सी से अपने दोस्त के साथ फरार होने की योजना बना रहा था।

Madhya Pradesh: Karan Morwal (MLA Murli Morwal's son) was presented before District Court in Indore earlier today. He has been sent to 1-day Police remand.

In April this year, a woman had filed a Police complaint that Karan Morwal sexually exploited her on pretext of marriage. pic.twitter.com/WAmmxM49J3