MP: प्रसव से पहले गोद में आई लक्ष्मी! आधे घंटे बाद हुई पराई, नर्स की गलती से होते-होते बचा कांड

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 17 अगस्त। मप्र के दमोह जिले में एक प्रसूता का प्रसव हुए बगैर ही उनके परिजन की गोद में लक्ष्मी आ गई। परिजन खुशी से चहकते रहे, नन्ही बच्ची को दुलार करते रहे। जब प्रसूता का पति अस्पताल आया तो उसने बताया कि मुझसे तो कहा था, प्रसव में दो घंटे लगेंगे, इतनी जल्दी प्रसव कैसे हो गया। वह वार्ड में पहुंचा तो पता चला कि उसकी पत्नी का तो अभी तक प्रसव ही नहीं हुआ है, परिजन हतप्रभ रह गए, फिर उन्हें किस महिला की बेटी दे दी गई है, वे परिजन कहां हैं। मामले में जिला अस्पताल में हड़कंप मच गया।

English summary

MP: Laxmi came in lap before delivery! The separation happened after half an hour, due to the mistake of the nurse, the incident was saved