'मुझे नहीं पता कि ये किससे डरे हुए हैं...', MP में जाति आधारित जनगणना को लेकर क्या बोले कमलनाथ

मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जाति आधारित जनगणना की मांग की है।

Kamal Nath on conduct a caste-based census: मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ ने प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराने की मांग की है। कांग्रेस नेता कमलनाथ ने शिवराज सिंह चौहान की सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, ''मुझे नहीं पता कि ये लोग (सरकार) किससे डरे हुए हैं। जिसे ये लोग छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। मधय प्रदेश में जाति आधारित जनगणना कराना जरूरी... मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम यहां पुरानी पेंशन योजना लागू करेंगे। जाति जनगणना संतुलन के लिए बहुत जरूरी है।''

कांग्रेस नेता कमलनाथ ने कहा, ''वो दिन गए जब हम कहते थे कि ये कांग्रेस का गांव है, बीजेपी का गांव है। अब हर किसी की अपनी सोच है...हमें किसी सिंधिया (चुनाव जीतने के लिए) की जरूरत नहीं है, अगर वह इतने ही कद्दावर नेता थे तो (भाजपा) ग्वालियर और मुरैना मेयर का चुनाव क्यों हारी।''

I don't know what these people (govt) are scared of. What these people are trying to hide. It's important to conduct a caste-based census in the state... When our govt will be formed in Madhya Pradesh, we will implement old pension scheme here: Congress leader Kamal Nath (20.01) pic.twitter.com/7sW754bafl