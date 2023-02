रहस्मयी और दिव्य 'झलारिया महादेव', साल में एक बार होते हैं दर्शन, आसपास घूमते हैं दर्जनों बाघ

पन्ना टाइगर रिजर्व के हिनौता रेंज में एक रहस्मयी और अद्भुत जगह झिलारिया महादेव मंदिर मौजूद है। बुजुर्ग बताते हैं ज्वालामुखी के लावा से निर्मित हजारों साल पुराने पर्वत के नीचे गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग मौजूद है।

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

Jhalaria Mahadev Temple मप्र के पन्ना जिले में स्थित टाइगर रिजर्व के अंदर घनघोर जंगलों के बीच में अद्भुत और दिव्य जगह मौजूद है। ज्वालामुखी के लावा से निर्मित पहाड़ की गुफा में झिलारिया महादेव मंदिर स्थित है। घनघोर और बियाबान जंगल के बीच में स्थित इस प्राकृतिक स्थल पर साल में केवल एक बार ही दर्शन करने की अनुमति मिलती है। झिलारिया महादेव मंदिर की गुफा में सबसे खास और रहस्मयी बात यहां हजारों फीट ऊंचे पर्वत के अंदर जलधाराएं हजारों सालों से 365 दिन भोलेनाथ का जलाभिषेक कर रही हैं। जलधाराओं का स्रोत कहां है, किसी को पता नहीं चल सका।

उमा भारती ने भतीजे विधायक राहुल लोधी को दुलारा, माथा चूमा, बोलीं रामराज्य की स्थापना करो

English summary

The 'Jhalaria Mahadev Temple' is situated in the dense forests inside the Panna Tiger Reserve. The most important thing is that this temple located in the core area full of tigers can be visited only once in a year. Here the natural water stream in the form of Ganges anoints Bholenath for 365 days.