गीता एक जादुई पुस्तक, बार-बार पढ़ें, हर बार श्लोकों से नया अर्थ निकलता है

Shrimad Bhagwat Geeta एक जादुई पुस्तक है। इसे जितनी बार भी पढ़ा जाए, हर बार नया अर्थ और समस्याओं का समाधान देती है। हर बार श्लोक का नया अर्थ आपको मिलेगा। जीवन में जब कभी भी दुविधा या संकट आए तो श्रीमद्भागवत गीता को खोलकर पढ़ लेना, इसके श्लोकों में हर समस्या का समाधान है। यह बात कथा वाचक सुश्री जयाकिशोरी ने कही। वे वे एक दिवसीय अध्यात्मिक सत्र के लिए सागर आईं थी।

सुश्री जयाकिशोरी ने कहा कि गीताजी एक जादुई पुस्तक है। युवाओं से मेरा निवेदन है कि वे इसे बार-बार पढ़ा करें। मैं स्वयं नौ बार गीताजी पढ़ चुकी हूं और हर बार उसके श्लोकों से नया अर्थ प्रकट हो जाता है। यह पुस्तक जीवन बदल देती है। उन्होंने कहा कि जब भी जीवन में कभी दुविधा या संकट आए तब गीताजी को खोल कर पढ़ना शुरू कर दीजिए। आप पाएंगे कि जो भी श्लोक आपने पढ़ना आरंभ किया उसी में आपकी दुविधा का हल और संकट का समाधान मिलने लगा।

भगवान श्रीकृष्ण सिखाते हैं जीवन में संख्या नहीं गुणवत्ता चुनो

जया किशोरी ने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण के जीवन से हमें सीख मिलती है कि बाहर की परिस्थितियां हमारे अंतस को प्रभावित न कर सकें और हम विपरीत परिस्थितियों में भी सदैव मुस्कुराते रहें। वे पूर्णतावार हैं जीवन को हंसते, नृत्य करते, मुरली बजाते हुए जीने को प्रेरित करते हैं। भगवान श्रीकृष्ण यह भी सिखाते हैं कि जीवन में कभी संख्या की तरफ मत भागो सदैव गुणवत्ता को चुनो।

Shrimad Bhagvat Gita is a magical book. No matter how many times it is read, every time it gives new meaning and solutions to problems. Every time you will get new meaning of shloka. Whenever there is a dilemma or crisis in life, then read Shrimad Bhagwat Gita by opening it, there is a solution to every problem in its verses.