Damoh: निर्दयी पिता ने पहले कुल्हाड़ी से काटकर बेटे का हाथ किया अलग, फिर खुद लेकर पहुंचा थाने

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 4 अगस्‍त। बुंदेलखंड से एक न‍िर्दयी प‍िता द्वारा अपने जवान बेटे से व‍िवाद के दौरान कुल्‍हाड़ी से पूरा हाथ काटने और बाद में वह हाथ लेकर पैदल चलकर थाने पहुंचने का मामला सामने आया है। प‍िता एक हाथ में कटा हुआ हाथ ल‍िए तथा दूसरे हाथ से कंधे पर कुल्‍हाड़ी रखकर जहां से भी न‍िकला तो लोग दहशत में आ गए।

पुल‍िस से म‍िली जानकारी अनुसार दमोह ज‍िले के पथर‍िया थाना क्षेत्र की जेरठ पुल‍िस चौकी के अंतर्गत आने वाले बोबई गांव में गुरुवार दोपहर सड़क पर एक व्‍यक्‍त‍ि कंधे पर कुल्‍हाड़ी रखे व दूसरे हाथ में कटा हुआ हाथ लेकर न‍िकल पड़ा। उसे देख लोग सकते में आ गए, क्‍योंक‍ि यह शख्‍स गांव का ही 55 वर्षीय मोतीलाला काछी था। उसके तमतमाएं चेहरे को देखकर कोई कुछ पूछ भी नहीं सका। वह बहुत गुस्‍से में जा रहा था। मोतीलाल सीधे जेरठ पुल‍िस चौकी पहुंचा और कटा हुआ हाथ टेबल पर रखकर बोला कि यह मेरे लड़के का हाथ है, मैंने गुस्‍से में आकर कुल्‍हाडी से काट द‍िया है। उसके इतना सुनते ही थाने का स्‍टाफ कुछ समय के ल‍िए सन्‍न रह गया। बाद में उसके घर पुल‍िस वाहन भेजकर घायल पडे बेटे को अस्‍पताल पहुंचाया और इलाज शुरू कराया, लेक‍िन देर शाम उसने दम तोड द‍िया।

English summary

A case of a cruel father cutting off his entire hand with an ax during a dispute with his young son from Bundelkhand and later reaching the police station on foot with that hand has come to light. The father took the severed hand in one hand and with the other hand placed an ax on his shoulder, wherever he came out, people came in panic.