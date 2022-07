Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 24 जुलाई। यहां मानसून में मौत के बाद भी शरीर को आसानी से मुक्‍त‍ि नहीं म‍िल पाती है! व्‍यक्‍त‍ि तो चला जाता है, लेकिन पर‍िजन बारिश में अंत‍िम संस्‍कार के ल‍िए जद्दोजहद करते नजर आते हैं! हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड में सागर ज‍िले की बीना तहसील के पाली गांव की, जहां श्‍मशान न होने से खुले आसमान के नीचे अंत‍िम संस्‍कार की मजबूरी है। बार‍िश में कई घंटो च‍िता के ऊपर लोहे की चादर लगाकर बार‍िश से बचाना होता है।

मप्र के गांव-गांव में व‍िकास की गंगा बह रही है, लेक‍िन यहां आकर सरकार के दावे खोखले साब‍ित होने लगते हैं... मप्र के सागर ज‍िले की बीना तहसील से सटे पाली गांव में श्‍मशान घाट तो है, लेक‍िन यहां टीनशेड तक नसीब नहीं है। बीते रोज गांव के 70 वर्षीय मुन्‍नालाल अहिरवार का न‍िधन हो गया। परिजन और गांव वाले जब खुले आसमान के नीचे श्‍मशान में अंत‍िम संस्‍कार कर रहे थे, बारिश होने लगी। च‍िता की आग पर पानी न पड जाए, च‍िता की आग बुझ न जाए इसल‍िए पर‍िजन ने लोहे की चादर ली, छातों का सहारा ल‍िया और च‍िता को बार‍िश से बचाने की जद्दोजहद करने लगे। यहां करीब 16 घंटे तक च‍िता की आग को बुझने और बार‍िश में अस्‍थ‍ियां बहने से बचाने के ल‍िए पर‍िजन संघर्ष करते रहे।

English summary

If the fire of the pyre should not be extinguished, the support of a sheet of iron