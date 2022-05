प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर EOW का छापा, 30 लाख नकद व 25 लाख के जेवर मिले

Madhya Pradesh

oi-Vishwanath Saini

सतना, 2 मई। मध्य प्रदेश के सतना के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के वैज्ञानिक के घर रीवा EOW की कार्रवाई हुई है, जिसमें यहां पर अथाम संपत्ति मिली है।

रविवार सुबह पांच बजे EOW की टीम की ओर से मारे गए छापे में प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सतना में वैज्ञानिक सुनील कुमार मिश्रा के मारुति नगर में स्थित घर में 30 लाख रुपए नकद, 25 लाख रुपए कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और स्मार्ट सिटी से लगता 7 एकड़ का फार्म हाउस होने का खुलासा हुआ है।

कार्रवाई में अब तक एक करोड़ से ज्यादा की संपत्ति मिल चुकी है। फिलहाल ईओडब्लू की कार्रवाई जारी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि वैज्ञानिक के पास से और भी संपत्ति का खुलासा हो सकता है।

न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार मिश्रा के घर कार्रवाई जारी है। तीस लाख नकद और दस लाख के आभूषण व सात वाहन सीज सीज किए जा चुके हैं।

केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बोले-'गहलोत को जादूगरी खूब आती है, इसीलिए वे जादूगर कहलाते'

बता दें कि वैज्ञानिक सुनील कुमार मिश्रा ने अब तक की अपनी सरकारी नौकरी के दौरान महज 30 से 35 लाख रुपये की ही तनख्वाह पाई है। अभी तक उनके पास से एक करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति का खुलासा हो चुका है।

Satna, Madhya Pradesh | A team of Economic Offences Wing has seized Rs 30 lakhs in cash, jewellery worth over Rs 10 lakhs and seven vehicles, in a raid conducted at the residence of a man appointed as a junior scientist in the Pollution Control Board; further probe underway pic.twitter.com/Yrkw7GS5zK