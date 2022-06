Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

सागर, 21 जून। योग केवल धार्म‍िक गत‍िव‍िध‍ि नहीं है, यह पूरे मानव समाज के ल‍िए है। योग ज्ञान-व‍िज्ञान से ऊपर है, ज‍िसे दुन‍िया स्‍वीकार कर रही है। दुन‍िया योग के इस मार्ग पर चलकर शांत‍ि पाने की कोश‍िश कर रही है। यह बात केंद्रीय खाद्य प्रसंस्‍करण राज्‍यमंत्री प्रहलाद पटेल ने कही। वे व‍िश्‍व योग द‍िवस पर उत्तरी गोवा जिले के सिंक्वेरिम गांव के 'फोर्ट अगुआड़ा' में आयोज‍ित योग कार्यक्रम को संबोध‍ित कर रहे थे। उन्‍होंने वहां योगाभ्‍यास क‍िया और लोगों से अपने दैन‍िक जीवन में इसे अपनाने की बात कही।

व‍िश्‍व योग द‍िवस पर केंद्र सरकार के मंत्र‍ियों और अध‍िकार‍ियों ने देश के अलग-अलग हिस्‍सों में जाकर योग कार्यक्रम में श‍िरकत की। इसी क्रम में दमोह सांसद व केंद्रीय राज्‍यमंत्री प्रहलाद पटेल गोवा पहुंचे थे। उन्‍होंने यहां आयोज‍ित कार्यक्रम में योग के महत्‍व और इत‍िहास पर बात रखी। उन्‍होंने गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन कौन्‍तेय, राज्य पर्यटन सचिव वरुण धवन, विनोद कुमार, पर्यटन निदेशक निखिल देसाई के साथ योगाभ्यास किया। मंत्री पटेल ने कहा कि योग ज्ञान-व‍िज्ञान से ऊपर है, जिसे दुनिया स्वीकार कर रही है, योग सिर्फ किसी एक धर्म की गति‍विधि‍ नहीं हैं। ये पूरे मानव समाज के लिए है। योग हमारी पुरातन, सनातन और प्रचाीन परम्‍परा का मूल है, हमारे मनीष‍ियों ने इसको कहा और शास्‍त्रों में व‍िस्‍तार से व्‍याख्‍या की है। इसमें यम, न‍ियम, आसन ध्‍यान, आहार, प्रत्‍याहार, समाध‍ि क्रम से ल‍िखे गए हैं।

English summary

Yoga is not just a religious activity, it is for the entire human society. Yoga is above knowledge and science, which the world is accepting. The world is trying to attain peace by following this path of yoga. This was stated by the Union Minister of State for Food Processing Prahlad Patel.