धूप सेंक रहा था तीन टांग वाला मगरमच्छ, मरा समझ सेल्फी खींचने लगे, पानी भी उड़ेला

Madhya Pradesh

oi-Chaitanyadas Soni

मप्र के दमोह में जिस व्यारमा नदी में लोग रोज नहाने जाते हैं, वहीं पर 8 फीट से लंबा भारी-भरकम मगमरच्छ घाट पर चट्टानों पर बैठा था। मगरमच्छ में हरकत होते न देख लोग उसके साथ नजदीक जाकर सेल्फी लेने लगे, उस पर पानी डालते नजर आए। दरअसल मगमच्छ के तीन पैर थे, आगे के दाहिने हिस्से का एक पैर आपसी संघर्ष में कटने की आशंका जताई जा रही है। मगरमच्छ निढाल और हरकत विहीन पड़ा था। लोगों ने उसे हल्के में ले लिया और उसके पास पहुंचकर बैठकर सेल्फी तक ले डाली। कई लोग तो उससे महज तीन से चार फीट दूर तक पहुंच गए थे।



धूप सेंक रहा था तीन टांग वाला मगरमच्छ, मरा समझ सेल्फी खींचने लगे, पानी भी उड़ेला

English summary

The crocodile had three legs, people started playing with it thinking it to be injured and dead, some people went close and poured water on it and some took selfies by sitting near it. In the evening, there was movement in the crocodile and it entered the river directly.