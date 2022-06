Madhya Pradesh

सागर, 12 जून। मप्र के सागर ज‍िले में नगर पाल‍िक न‍िगम पूरे 38 साल बाद एक बार फ‍िर ये युवा नजर आ सकती है। कारण न‍िकाय चुनाव के दौरान कांग्रेस और भाजपा से पार्षद ट‍िकट के ल‍िए सबसे ज्‍यादा युवा वर्ग दावेदारी जाता रहा है। सोमवार तक करीब 180 से अध‍िक आवेदन दोनों पार्ट‍ियों में जमा क‍िए गए हैं। इनमें से कुछ ट‍िकट न म‍िलने के बाद न‍िर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। उल्‍लेखनीय है कि 1984 में पहली न‍िगम पर‍िषद में भी सबसे ज्‍यादा पार्षद युवा पहुंचे थे।

सागर में भाजपा और कांग्रेस में पार्षद बनने वालों में सबसे ज्‍यादा युवा नजर आ रहे हैं। दोनों पार्ट‍ियों से करीब पौने दो सौ युवा ट‍िकट के ल‍िए दावेदारी जताई है। भाजपा की अपेक्षा कांग्रेस से पार्षद ट‍िकट के अभ‍िलाषी ज्‍यादा हैं। सागर नगर पाल‍िक न‍िगम के अंतर्गत कुल 48 वार्ड हैं। एक-एक वार्ड से दर्जनों दावेदार पार्षद का ट‍िकट पाने की उम्‍मीद में पार्टी कार्यालय और नेताओं के दरबारों में दण्‍वत कर रहे हैं। सबसे ज्‍यादा युवा दावेदार कांग्रेस पार्टी से सामने आए हैं। बीते रोज तक कुल 125 आवेदन जमा हुए थे, इनमें से 101 युवा हैं। वहीं भाजपा से 213 नाम सामने आए हैं। इनमें से करीब 80 से अध‍िक बायोडाटा युवाओं के हैं। बाकी में पूर्व पार्षद या उनके पर‍िजन शाम‍िल हैं।

कांग्रेस से कृष्‍णगंज में सबसे ज्‍यादा दावेदार

पार्षद ट‍िकट के ल‍िए कांग्रेस के पास जहां कुछ वार्डों में दावेदारों का टोटा है तो कुछ वार्डों में 8 से 9 दावेदार सामने आए हैं। कृष्‍णगंज वार्ड से 9 बायोडाटा जमा हुए हैं। दूसरी ग्‍यारह वार्ड ऐसे हैं जहां से कुल 1-1 बायोडाटा आया है। इनमें एक डॉक्‍टर व पूर्व पार्षद भी दावेदारी जता रहे हैं। ज‍िन पार्षदों के वार्ड आरक्षि‍त हो गए हैं, वे पर‍िवार की मह‍िलाओं या समर्थकों के ल‍िए ट‍िकट की लॉबिंग कर रहे हैं।

भाजपा में लंबा मंथन चल रहा

48 वार्ड से भाजपा में 213 पार्षदों के आवेदन जमा क‍िए गए हैं। इनमें 30 फीसदी युवा शाम‍िल हैं, कुछ पूर्व पार्षदों के परिजन भी शाम‍िल हैं। संघ कार्यालय और भाजपा कार्यालय में बीते दो द‍िन से इन पर मंथन चल रहा है। इनके पैनल पर संघ कार्यालय में व‍िस्‍तृत चर्चा हो चुकी है। सोमवार को ज‍िले के प्रभारी मंत्री की उपस्‍थित‍ि में यह सूची सम‍ित‍ि के सामने रखी गई थी।

There are total 48 wards under Sagar Municipal Corporation of MP. The start of the body election is speaking loudly. Dozens of contenders from each ward are feasting in the party offices and leaders' courts in the hope of getting councilor's ticket. Most of the young contenders have come out from the Congress party. A total of 125 applications were submitted till last day, out of which 101 are youth. At the same time, 213 names have come out from BJP. Of these, about 80 applications are from youth. The rest include former councilors or their families.