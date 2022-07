Madhya Pradesh

सागर, 20 जुलाई। बुंदेलखंड इलाके से भी जल्‍द ही सच‍िन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग और सान‍िया म‍िर्जा जैसे ख‍िलाड़ी न‍िखरकर अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर पर नाम रोशन कर सकेंगे। मप्र के सागर में अंतरराष्‍ट्रीय स्‍तर के खेल स्‍टेड‍ियम तैयार हो रहे हैं। स्‍मार्ट स‍िटी कंपनी प्रोजेक्‍ट के तहत सागर में करोड़ों की लागत से इंडोर, आउटडोर स्‍टेड‍ियम तैयार कर रही है। इनके करीब 80 फीसदी काम पूरे हो चुके हैं।

Soon players like Sachin Tendulkar, Virender Sehwag and Sania Mirza from Bundelkhand region will be able to shine and bring laurels at the international level. International level sports stadiums are being prepared in Sagar of MP. Under the Smart City Company project, an indoor, outdoor stadium is being built in Sagar at a cost of crores. About 80 percent of their work has been completed.