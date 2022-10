Chhatarpur: पूर्व एमएलए का आरोप, बागेश्वरधाम शिष्यमंडल ने कराया जानलेवा हमला

Madhya Pradesh

MP में पिछड़ा वर्ग और ब्राहम्ण वर्ग के बीच बीते दिनों से चल रही जातिवाद की राजनीति और इसमें बीच में कूदे छतरपुर के चंदला से भाजपा के पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने नए विवाद को जन्म दे दिया है। बीते रोज उनकी कार पर हमला किया गया, पत्थर फैंके गए। इसके बाद उन्होंने पुलिस में अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत की है। सोशल मीडिया से लेकर हर प्लेटफॉर्म पर वे आरोप लगा रहे हैं कि बागेश्वरधाम शिष्यमंडल ने उन पर जानलेवा हमला किया था। उन्हें पिछले दिनों सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी भी मिली थी।

छतरपुर जिले के सटई रोड पर चंदला से पूर्व विधायक आरडी प्रजापति की स्कार्पियो कार क्रमांक एमपी 16 बीडी 6000 पर दो दिन पहले हमला हो गया था। उनकी कार पर अज्ञात लोगों ने पत्थर फैंके थे, हालांकि एक्स एमएलए प्रजापति व ड्राइवर सकुशल रहे। उन्हें खरोंच तक नहीं आई। मामले की शिकायत उन्होंने खुद पुलिस में कराई हैं। इसके बाद आरडी प्रजापति ने कहा कि उन पर जानलेवा हमला किया गया था, सोशल मीडिया के माध्यम से उन्हें जान से मारने की धमकी पूर्व में ही मिल चुकी है। उनका खुला आरोप है कि बागेश्वर धाम के महंत पर बयान देने के बाद बागेश्वर धाम शिष्यमंडल के टारगेट पर वे हैं। उन्होंने आरोप लगाते हुए स्थानीय मीडिया को बताया है कि उन पर हमले के पीछे शिष्यमंडल का ही हाथ है।

क्या है विवाद, क्यों आरोप लगा रहे पूर्व विधायक

दरअसल पूरा मामला जातिगत राजनीति से जुड़ गया है। पिछले महीने छतरपुर में आयोजित ओबीसी महासभा के सम्मेलन व रैली में एक्स एमएलए आरडी प्रजापति ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री व उनके परिवार के खिलाफ अपशब्द कहे थे। इसके अलावा कांग्रेस, बीजेपी और केंद्रीय मंत्री के खिलाफ भी वे अमर्यादित टिप्पणी करने से नहीं चूके थे। अब हमले के पीछे वे इन्हीं का हाथ बता रहे हैं।

The car of RD Prajapati, a former BJP MLA from Chandla assembly in Chhatarpur district of MP, was attacked by unknown people on the previous day. The MLA remained safe, but he alleged that Bageshwar Dham Shishya Mandal had attacked.