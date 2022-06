Madhya Pradesh

सागर, 19 जून। मप्र के सागर नगर न‍िगम में महापौर बनने के ल‍िए कुल 11 मह‍िलाएं आगे आई हैं। इनमें से एक-एक कांग्रेस और भाजपा से फॉर्म भरे गए हैं वहीं 9 मह‍िलाओं ने न‍िर्दलीय और क्षेत्रीय पार्ट‍ियों से नामांकन जमा क‍िए हैं। इनके अलावा 48 वार्ड में पार्षद के ल‍िए 312 फॉर्म जमा क‍िए गए हैं। हालांकि सोमवार 20 जून को स्‍क्रूटनी होना है, इसके बाद स्‍थ‍ित‍ि साफ हो सकेगी।

सागर जिले में नगर निगम को मिलाकर 14 नगरीय निकायों के दो चरणों में होने वाले चुनाव के लिए कुल 1318 नाम निर्देशन-पत्र जमा किए गए। अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए नाम निर्देशन पत्रों की जांच सोमवार सुबह साढे 10 बजे से होगी। शानिवार को जिन अभ्यर्थियों द्वारा 606 नाम निर्देशन-पत्र जमा किए गए, उनमें 269 पुरुष और 337 महिला अभ्यर्थी शामिल है। महापौर पद के लिए कुल 11 अभ्‍यर्थ‍ियों ने नामांकन जमा किए गए। भारतीय जनता पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के अभ्यर्थियों ने दो-दो फॉर्म जमा किए। इस प्रकार महापौर पद के लिए कुल 11 पर्चे जमा हुए जबकि अभ्यर्थियों की कुल संख्या 9 है। इसी प्रकार 312 पार्षद

नाम निर्देशन-पत्र की निकायवार संख्या

नगर पालिका निगम सागर (महापौर) -11

नगर पालिका निगम सागर (पार्षद) -312

नगर परिषद रहली- 81

नगर पालिका परिषद मकरोनिया बुजुर्ग-123

नगर परिषद शाहपुर-91

नगर परिषद बिलहरा-58

नगर परिषद सुरखी-64

नगर पालिका बीना-132

नगर पालिका परिषद देवरी-66

नगर परिषद बण्डा-97

नगर परिषद राहतगढ़-102

नगर परिषद शाहगढ़-100

नगर परिषद मालथौन-23

नगर परिषद बांदरी-38

नगर परिषद बरोदियाकलां-20

कुल- 1307 नामांकन पत्र

A total of 11 women have come forward to become the mayor in Sagar Municipal Corporation of MP. Of these, one each from Congress and BJP has been filled, while nine women have submitted nominations from independent and regional parties. Apart from these, 312 forms have been submitted for councilors in 48 wards. Although the scrutiny is to be held on Monday 20th June, after that the situation will be clear.