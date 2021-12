अखिलेश बोले- मंत्री टेनी को निलंबित करे सरकार, CM योगी बताएं बुलडोजर कब ले जाएंगे लखीमपुर खीरी

Lucknow

लखनऊ, 17 दिसंबर: लखीमपुर खीरी कांड से चर्चा में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी को लेकर सड़क से लेकर संसद तक विपक्ष बीजेपी सरकार पर दबाव बनाने में जुटा है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी लगातार इस मुद्दे पर योगी सरकार को घेर रहे हैं। सपा प्रमुख ने शुक्रवार को एक बार फिर मंत्री अजय कुमार मिश्रा को निलंबित किए जाने की मांग की है। अखिलेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंस कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि वह अपने पसंदीदा बुलडोजर को लखीमपुर खीरी कब ले जाएंगे।

अखिलेश ने कहा- यूपी में ईज ऑफ डूइंग क्राइम है

अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी किन क्षेत्रों में पहले नंबर पर है? यूपी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बल्कि ईज ऑफ डूइंग क्राइम है। सड़कों की हालत देखिए। उद्घाटन के लिए नवनिर्मित सड़क पर नारियल फोड़ेंगे तो नारियल नहीं टूटेगा, सड़क टूट जाएगी। उन्होंने कहा कि जो लोग यूपी को नंबर 1 बनाने का दावा करते हैं, वे वास्तव में हिरासत में होने वाली मौतों, हंगर इंडेक्स, किसान आत्महत्या, सार्वजनिक उद्यमों और बैंकों को बेचने और जीवित गायों को दफनाने में शीर्ष स्थान पर ले गए हैं। अखिलेश ने कहा कि क्या कोई कल्पना कर सकता है कि जीवित गायों को दफनाया जा सकता है?

'यूपी सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है'

अखिलेश ने कहा कि यह सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। लोग तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक वे डबल इंजन वाली सरकार के उत्तर प्रदेश के इंजन को बाहर नहीं कर देते। सपा प्रमुख ने कहा, 'मुझे पूरा यकीन है कि आगामी विधानसभा चुनावों में उत्तर प्रदेश से भाजपा का सफाया हो जाएगा।'

#WATCH | The minister (MoS Ajay Kumar Mishra 'Teni') should be suspended by the Govt. The chief minister should tell when he would take his favourite bulldozer to Lakhimpur Kheri: Former CM & Samajwadi Party president Akhilesh Yadav pic.twitter.com/2jOJa6CdXe