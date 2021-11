iPhone से डिलीट हो गए 7000 फोटो, 500 वीडियो, हैरान-परेशान टीएमसी सांसद मिमी चक्रवर्ती ने एप्पल से मांगी मदद

Kolkata

oi-Sagar Bhardwaj

कोलकाता, 17 नवंबर। अभिनेत्री से राजनेता बनीं तृणमूल कांग्रेस की सांसद मिमी चक्रवर्ती इस समय काफी परेशान हैं और इस परेशानी का कारण बना है उनका आईफोन। दरअसल उनके आईफोन से 7000 फोटोज और कुल मिलाकर 500 वीडियोज डिलीट हो गई हैं। लाख कोशिशों के बाद भी मिमी इन फोटोज और वीडियोज को दोबारा पाने में असफल रही हैं। अंतत: उन्होंने हारकर एप्पल कंपनी से इसकी शिकायत की है और मदद की गुहार लगाई है।

7000 pictures

500 videos

All got deleted from gallery i don’t know what to do cry or cry out loud.

PS: All methods to revive tried nd done didn’t help @Apple @iPhone_News

I feel disgusted @AppleSupport