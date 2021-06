बंगाल: 10 किमी पैदल यात्रा कर भूटान बॉर्डर पर रह रहे लोगों का टीकाकरण करने पहुंचे डीएम, इंटरनेट पर छाए

Kolkata

oi-Sagar Bhardwaj

कोलकाता, 20 जून। कोरोना से जंग जीतने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का टीकाकरण कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। घटना ये है कि पश्चिम बंगाल के एक जिलाधिकारी ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहे रहे लोगों का टीकाकरण करने के लिए स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ 10 किमी पैदल यात्रा की।

This is best thing you will watch today. He is Surender Kumar Meena. DM of Alipurduar, who trekked for the day through Forest & hills to reach a remote location on Bhutan border for vaccination drive. Such brings positive change. Kudos !! pic.twitter.com/oFP5C7jaAj