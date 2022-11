क्या खतरे में है CM हेमंत की कुर्सी ? प्रेस वार्ता में बोले- जनता तय करे, साजिश करने वाले रहेंगे या आदिवासी !

Jharkhand

oi-Jyoti Bhaskar

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विपक्षी पार्टियों पर साजिश के आरोप लगाए हैं। उन्होंने समर्थकों से आह्वान किया है कि वे उनके साथ खड़े रहें और वे एक-एक करके सबको देख लेंगे। हेमंत सोरेन ने बुधवार को प्रेस वार्ता में कहा, जनता को तय करना होगा कि क्या साजिश रचने वाले लोग सरकार बनाएंगे या जनजातीय लोग हुकूमत करेंगे ?

झारखंड के मुख्यमंत्री ने बुधवार को कहा, आपको तय करना है कि षड्यंत्रकारी शासन करेंगे या आदिवासी। वे हमें उखाड़ फेंकने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने समर्थकों से एकजुटता की अपील करते हुए विरोधियों की साजिश विफल करने की हुंकार भी भरी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, आप मेरे साथ खड़े रहें, मैं उन सभी को एक-एक करके देखू लूंगा।

गौरतलब है कि हेमंत सोरेन पर अयोग्यता की तलवार लटक रही है। लाभ का पद मामले में विपक्षी दल भाजपा की शिकायत के बाद गवर्नर ने निर्वाचन आयोग से उनकी सेकेंड ओपिनियन मांगी है। खुद हेमंत सोरेन ने भी चुनाव आयोग से निष्पक्ष सुनवाई की अपील कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि राज्यपाल ने चुनाव आयोग के पास जो लेटर भेजा है, उसकी एक कॉपी उन्हें भी मिलनी चाहिए।

English summary

Jharkhand CM Hemant Soren slams BJP without taking name. Asks supporters to stand with him and assures he will see them all one by one.