उधमपुर ब्लास्ट: कांग्रेस के नेतृत्व में स्थानीय लोगों का प्रदर्शन, आतंकी संगठनों पर कार्रवाई की मांग

उधमपुर, 29 सितंबर: जम्मू-कश्मीर के उधमपुर जिले में 8 घंटे के अंदर दो संदिग्ध ब्लास्ट हुए। अभी तक किसी भी संगठन ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन इसमें आतंकी साजिश की आशंका जताई जा रही। घटना के बाद से पूरे शहर में सर्च अभियान चलाया जा रहा। अगले हफ्ते केंद्र शासित प्रदेश में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का दौरा है, ऐसे में इस ब्लास्ट ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एडीजीपी मुकेश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने इस घटना को लेकर गुरुवार को प्रदर्शन किया।

जानकारी के मुताबिक उधमपुर शहर में कांग्रेस काउंसलर प्रीति खजूरिया के नेतृत्व में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग इकट्ठा हुए। इसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आतंकी संगठनों के खिलाफ भी नारेबाजी की। साथ ही प्रशासन से जल्द ही उन पर कार्रवाई की मांग की।

3 अक्टूबर को आ रहे गृहमंत्री

स्थानीय प्रशासन के मुताबिक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर की शाम को जम्मू पहुंचेंगे। वहां पर वो स्थानीय नेताओं और अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। इसके बाद अगले दिन रघुनाथ मंदिर जाएंगे। उसी दिन उनकी राजौरी में एक रैली है। रैली के बाद वो जम्मू आ जाएंगे और वहां पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। फिर 5 अक्टूबर को उनकी बारामुला में सभा है। वहां पर वो बुद्धिजीवियों के प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे।

